Cruzeiro e Grêmio duelam por uma vaga na Copa do Brasil

A semifinal da Copa do Brasil envolvendo Cruzeiro e Grêmio será nesta quarta-feira (26), às 21h45, no Mineirão. O jogo terá um ingrediente extra: os dois times são os maiores vencedores do torneio nacional, com quatro títulos cada um. Assim, quem avançar à final, dará mais um passo rumo à hegemonia na competição.

O duelo é válido pela fase de ida. A segunda semifinal será na próxima quarta-feira (2), na Arena do Grêmio.

O Grêmio não terá Renato Portaluppi no banco de reservas. O técnico foi expulso na partida contra o Palmeiras e cumpre suspensão automática. O auxiliar Alexandre Mendes será o substituto.

Em campo, o Grêmio tem a seguinte escalação: Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Walace, Maicon, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha e Luan.

