Cruzeiro-POA 0 x 1 Inter: equipes se enfrentam no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí

As equipes de Cruzeiro de Porto Alegre e Internacional estão em campo neste domingo (9) desde às 16h no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, lutando pela vaga à semifinal do Campeonato Gaúcho. No momento, Cruzeiro-POA 0 x 1 Inter, gol de Víctor Cuesta.

O capitão e camisa 10, D’Alessandro, ficará de fora da partida decisiva contra o Cruzeiro-POA. Na última quinta-feira, sofreu uma pancada no tornozelo que ainda o incomoda. As alternativas de Antônio Carlos Zago são os atletas Roberson e Valdívia, este último que marcou um golaço de falta no confronto de ida, vencido pelo Internacional por 3×1 no Estádio Beira-Rio.

O colorado pode perder por até 1 gol de diferença para garantir a classificação às semis do Gauchão. A Rádio Grenal transmite Cruzeiro-RS x Internacional a partir das 16h, ao vivo, através do 95.9 fm, aplicativos para smartphones e site oficial.

Escalação

Inter – Técnico Antônio Carlos Zago

Marcelo Lomba, William, Ortiz, Cuesta, Carlinhos, Dourado, Edenílson, Roberson, Uendel, Nico López, Brenner.

Cruzeiro-POA – Técnico Ben-Hur

Divity, John Lennon, Dão, Vladimir, Sander, Ben-Hur, Lucas Martins, Ronaldo Três, William K., Thiago Alagoano, Lucão.

A arbitragem é de Jean Pierre, auxiliado por Leirson Peng Martins e Alexandro Antonio Kleiniche.

