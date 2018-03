O Inter enfrenta neste momento o Cruzeiro-RS no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. A partida, válida pelo Campeonato Gaúcho, segue empatada em 0 a 0 e está no segundo tempo.

O Colorado é líder da competição, com 18 pontos, enquanto o dono da casa está em penúltimo lugar na tabela, com nove pontos, dentro da zona de rebaixamento do regional.

