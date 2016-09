CSIG promove Gestão em Debate sobre liderança

O Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) promove, no dia 23 de setembro, mais uma edição do evento Gestão em Debate. Desta vez, o tema será “Ser líder: a atitude é o que faz a diferença no processo de mudança”, ministrado por Dulce Ribeiro, coach, professora e consultora do EcoSocial.

As inscrições, gratuitas para até dois representantes de empresas associadas ao Sinplast, estão abertas e devem ser feitas pelo e-mail franciele@sinplast.org.br. O Gestão em Debate terá início às 12h, na sala D2 209-210, da FIERGS, em Porto Alegre.

Comentários