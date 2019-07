Um Centro de Tradições Gaúchas de Camaquã precisou cancelar os ensaios das invernadas Pré Mirim e Veterana, que aconteceriam hoje, após ter sido alvo de assalto pela terceira vez, nesta madrugada (15). Os assaltantes levaram aproximadamente 12 metros de cabos de energia.

O local tem sofrido invasões desde o início do mês de maio. A equipe do CTG afirmou que as atividades serão retomadas amanhã (16).

