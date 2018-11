CTI do Hospital Mãe de Deus recebe certificação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira

O foco na qualidade e na segurança da assistência ao paciente internado é um dos diferenciais do CTI Adulto do Hospital Mãe de Deus. Esta característica é reconhecida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) que, em parceria com a Epimed Solutions, concedeu o certificado de Gestão de Qualidade e Desempenho.

Responsável pelo Serviço de Controladoria Assistencial, a biomédica Lilian Silveira destaca que o comprometimento e a dedicação da equipe no acompanhamento de resultados clínicos foram fundamentais para esta conquista. Entre os resultados clínicos constantemente avaliados na rotina do setor estão taxa de ocupação, tempo médio de permanência e mortalidade ajustada.

A qualificação e o envolvimento dos profissionais que atuam no CTI Adulto contribuíram para o avanço da qualidade no input de dados e gestão dos indicadores assistenciais. Lilian Silveira afirma que a certificação concedida pela AMIB representa “a boa gestão de dados e, consequentemente, a melhoria da qualidade assistencial”.

