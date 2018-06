Cuba condena resolução de OEA

Cuba condenou nesta quinta-feira (7) “energicamente” a resolução sobre a situação na Venezuela aprovada na última assembleia geral da OEA (Organização de Estados Americanos), que qualificou de “intromissão inaceitável” que não contribui para o diálogo no país sul-americano. A resolução abre a porta para o começo de uma via para a suspensão da Venezuela do organismo.

Deixe seu comentário: