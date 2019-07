Cuba deve voltar a ter presidente da República e primeiro-ministro

Cuba deve aprovar neste sábado (13) uma nova lei eleitoral que dá ao Parlamento o poder de eleger representantes para o topo da hierarquia do governo, ainda sob supervisão do Partido Comunista.

De 1976 a 2008, o falecido líder Fidel Castro foi presidente do Conselho do Estado e de Ministros. Até o ano de 2018 foi substituído por seu irmão Raúl, e em abril do mesmo ano, Díaz-Canel assumiu essa função.

De acordo com nova lei, serão restituídos os cargos de presidente e vice-presidente da República, mas ocupantes serão eleitos entre os deputados da Assembleia Nacional para um mandato de cinco anos e um máximo de dois períodos.

As eleições para presidente da República será em outubro deste ano, e Díaz-Canel é o mais cotado para o cargo. Já as eleições para o primeiro-ministro não tem mês exato para acontecer, mas deve ser realizado ainda em 2019.

