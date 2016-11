Cuba presta homenagens a Fidel Castro

A partir desta segunda-feira (28), os cubanos vão poder prestar suas últimas homenagens a Fidel Castro, que morreu no sábado, aos 90 anos. O país vive nove dias de luto oficial.

As cinzas de Fidel vão ficar no memorial José Martí, em Havana, até terça-feira (29) e depois percorrerão o país até Santiago de Cuba, berço da Revolução Cubana. No dia 4 de dezembro, as cinzas serão enterradas em uma cerimônia no maior cemitério da cidade. Também está previsto um ato popular convocado pelo governo na Praça da Revolução em Havana, na terça-feira. Os eventos são organizados por uma comissão especial.

Peregrinação das cinzas



Na quarta-feira (30), começará uma peregrinação de quatro dias com as cinzas, que percorrerão 13 das 15 províncias da ilha. Os restos mortais do líder viajarão no sentido contrário ao da “Caravana da Liberdade”, a mesma que levou um Fidel triunfante de Santiago de Cuba até Havana em 1959, quando depôs a ditadura de Fulgencio Batista.

Será um trajeto de 1.000 km até Santiago de Cuba, onde está previsto um “ato maciço” na praça Antonio Maceo. O sepultamento ocorrerá no dia 4 de dezembro, às 7h locais (10h de Brasília). (AG)

Comentários