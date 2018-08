Um dissidente cubano renomado disse ter sido libertado da prisão nesta quarta-feira (15), 12 dias depois de ser preso por tentativa de assassinato após uma colisão de automóveis na qual atingiu e feriu uma autoridade do Ministério do Interior da ilha de governo comunista.J osé Daniel Ferrer é acusado de tentar atropelar deliberadamente um funcionário do governo.

Deixe seu comentário: