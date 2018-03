Um cidadão cubano foi detido na cidade de Pereira, na Colômbia, onde preparava um atentado jihadista em Bogotá contra cidadãos americanos, informou a imprensa local. O acusado, identificado como Raúl Gutiérrez Sánchez, se comunicava via Telegram com grupos extremistas islâmicos e tinha entrado na Colômbia de forma ilegal com o objetivo de realizar um atentado na chamada “Zona Rosa” de Bogotá.

