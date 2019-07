Cubanos do Mais Médicos poderão obter residência no Brasil

Cubanos que vieram ao Brasil para participar do programa Mais Médicos vão poder solicitar autorização de residência no país. Assinada pelos ministros da Justiça, Sergio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a medida consta de portaria publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial da União.

Aproximadamente 1.800 cubanos que atuavam no programa tenham ficado no Brasil. Com a medida, interessados em obter a autorização de residência poderão entrar com pedido em qualquer unidade da Polícia Federal.

A medida visa atender ao interesse da política migratória nacional.

