Cuidado: Os preços das passagens aéreas costumam subir durante a Black Friday

A Black Friday, uma das datas mais importantes para o varejo, se aproxima e é preciso ficar atento para não cair nas armadilhas das falsas promoções. De acordo com a Kayak, ferramenta de planejamento de viagens, boa parte dos preços de passagens aéreas custa menos na semana anterior à sexta-feira de promoções ou na seguinte, o que significa que os preços sobem durante a temporada de descontos.

De acordo com o levantamento, numa lista de 15 destinos mais buscados, apenas três (São Paulo, Fortaleza, no Ceará, e Orlando, nos Estados Unidos) estavam com bilhetes mais baratos na Black Friday, se comparados com os valores praticados nas semanas anterior e posterior.

Para se ter uma ideia, o custo de uma passagem para Natal, no Rio Grande do Norte, aumentou 168% durante a Black Friday de 2017. Uma semana depois, por exemplo, o preço teve queda de 55%.

Um bilhete para Buenos Aires, na Argentina, subiu 148%, em média, na semana de promoções do ano passado, o que indica que nem sempre é um bom negócio fazer a compra durante a temporada de descontos.

“O estudo revela que nem todos os atores do mercado de turismo aderiram à Black Friday ainda. Portanto, é importante se planejar e acompanhar preços de passagens aéreas com bastante antecedência para encontrar as melhores ofertas”, afirmou em nota Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

“Apostar todas as fichas na Black Friday, especialmente para viagens de final de ano, pode não ser uma boa escolha”, completou.

De acordo com o histórico do Kayak, comprar passagens nacionais com cerca de um mês de antecedência e passagens internacionais de 3 a 4 meses antes da viagem pode garantir entre 15% e 25% de economia.

Uma outra dica é ativar um alerta de preços para seus destinos preferidos, que vai notificá-lo quando as passagens estiverem mais baratas.

Expectativa

A popularização da Black Friday em todo o Brasil cresce a cada ano que passa. Tanto que a iniciativa já se tornou a segunda maior data para o varejo nacional. Em 2018, a Black Friday acontece no dia 23 de novembro.

A expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, é de que um expressivo número de lojistas acabe aderindo ao evento, apostando na oportunidade de aumentar as vendas na comparação com a edição de 2017.

A FCDL-RS prevê que em 2018 apenas o canal online no dia oficial da Black Friday movimente cerca de R$ 2,3 bilhões em todo o país, um incremento entre 11% e 15% em relação ao ano passado.

Dos R$ 2,3 bilhões previstos no canal online, cerca de R$ 150 milhões (6,7%) devem ser consumidos no Rio Grande do Sul. No geral, incluindo as vendas online e em lojas físicas, o movimento no Rio Grande do Sul deve chegar a R$ 585 milhões.

“Isso representa 6,7% da massa salarial do Rio Grande do Sul. Além disso, a com a Selic em 6,5% as pessoas têm mais incentivo para consumir do que para poupar, o que ajuda no consumo de bens duráveis. É um momento para o varejo oferecer descontos atrativos e impulsionar suas vendas, já aquecendo seus negócios para o fim de ano”, observa o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

