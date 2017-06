Cuidador de zoolÃ³gico Ã© mordido na cabeÃ§a por crocodilo durante apresentaÃ§Ã£o

Um vídeo impressionante registrou um cuidador de crocodilos de um zoológico da Tailândia sendo mordido na cabeça pelo animal. O incidente ocorreu na Tailândia, no último domingo (11).

Durante uma apresentação com o réptil, o homem colocou a cabeça na boca do animal – que estava supostamente “hipnotizado”. Em determinado momento, o crocodilo fechou a mandíbula e chacoalhou o corpo do cuidador por alguns segundos, depois soltou e voltou para a água.Durante o acidente, os espectadores que assistiam à performance ficaram horrorizados.

As imagens mostram o homem no chão após o ocorrido, se recuperando do susto. Não foi divulgado ao certo qual a gravidade dos ferimentos deixados pelo animal.