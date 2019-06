Cuidados com o coração: frio aumenta chances de problemas cardíacos

Com a chegada do inverno, a incidência de eventos cardiovasculares aumenta em 20% a 25%, segundo a American Heart Association (Associação Americana do Coração). Isso, pois as baixas temperaturas interferem na circulação sanguínea e podem predispor ao aparecimento de dor no peito ou até mesmo a um infarto. O risco pode aumentar em pessoas que já apresentem alguma predisposição.

De acordo com a cardiologista, Priscila Cestari Quagliato, isso acontece, pois as baixas temperaturas fazem com que o sistema cardiovascular trabalhe mais para manter o equilíbrio térmico do corpo. “A vasoconstrição – processo em que os vasos se contraem para impedir a perda do calor – é uma reação de defesa natural ao frio, mas que pode resultar em uma sobrecarga do coração em casos específicos”, explica a médica.

Existem exames cardiológicos que permitem a detecção precoce de problemas cardiovasculares, como o teste ergométrico. Qualquer atividade ou medicação deve ser analisada com um médico, antes da utilização.

