Cuidados diários ajudam a evitar que o cabelo fique ressecado no verão

Muitas mulheres já estão acostumadas a verem seus cabelos ressecados no verão. De acordo com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS (SBD-RS), Taciana Dal’Forno Dini, existem alguns cuidados que ajudam a evitar o ressecamento dos fios.

– O mais importante é tomar o cuidado de não deixar o cabelo secar ao sol após banho de mar ou piscina, sem a remoção do excesso de cloro da piscina ou da água salgada, enxaguando-o com água doce. Também é essencial evitar a exposição solar excessiva dos cabelos sem proteção. O uso de chapéus e bonés ajudam na proteção dos cabelos – destaca.

O uso de leave-in com filtro solar na formulação é indicado nos dias de exposição solar intensa, pois ajudam a proteger os fios da ação oxidativa dos raios solares. Os cabelos crespos, que já possuem uma tendência natural de serem mais ressecados, normalmente ficam mais difíceis de manejar no verão após muitas horas de exposição ao sol, banhos de piscina ou de mar.

– O excesso de cloro, o sal marinho e a imersão prolongada na água provocam a piora no ressecamento dos fios, com abertura das cutículas das hastes capilares, deixando-os opacos, quebradiços e sem brilho. Os cabelos que possuem mechas ou agressão química prévia, como tinturas e processos de alisamento, sofrem mais ainda. O ideal é amenizar os danos através da aplicação de produtos adequados para a proteção dos fios durante as exposições – salienta Taciana.

A dermatologista aconselha o uso de produtos contendo óleos naturais, como o de coco, de argan ou de oliva, que ajudam na proteção dos fios e na diminuição do ressecamento causado pelos banhos prolongados. Produtos contendo silicones também são opções para proteção dos cabelos durante o verão. Outra dica é ter o cuidado de utilizar shampoos menos agressivos, ou de uso frequente, pois as lavagens muito frequentes podem agredir os fios.

