Cuide-se, Janot

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, revisa com lupa a colaboração premiada assinada pelo antecessor e desafeto Rodrigo Janot com os empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. Sua equipe já esbarrou em várias “inconsistências”, o que pode levar à anulação do acordo.

Tão perto

O deputado Paulo Mello, ex-presidente da ALERJ, está desesperado. Prenderam sua chefe de gabinete, que sabe tudo e que opera para ele há anos na Casa.

Ciro sendo Ciro

Do presidenciável Ciro Gomes, negando que se aliaria ao possível adversário: “Eu não sirvo a alguém que não respeite. Ele (Jair Bolsonaro) nunca administrou uma ‘bodega’”.

Voz do mercado

Dono da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha tem desancado em suas palestras o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin, que atuou no Governo Dilma Rousseff.

Jacobzinho

Acostumado a descer de jatinho em Genebra e alugar Ferraris, Jacob Barata Filho, o rei dos ônibus no Rio (e em Lisboa), preso pela terceira vez, já pode pedir música ao motorista da patrulha. E pelo que tem o MP e a PF, melhor ir se acostumando.

A conferir

Dono de patrimônio de R$ 6 milhões, o empresário suplente Sérgio de Castro (PDT-ES), que assumiu o lugar do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), brada que lutará “sempre a favor das iniciativas que visem à contenção do gasto público”.

Sisfron

O Exército vai concluir o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras na região de Dourados (MS) em 2019, e em seguida vai priorizar a fronteira do Paraná, informa a assessoria. A bancada federal do Estado incluiu emendas ao Orçamento do Governo em 2015 e 2016, e só neste último ano houve liberação de parte delas.

Arábia News

Para o leitor ter uma ideia de como está feio o negócio das Arábias. Um dos príncipes presos pelo rei da Arábia Saudita é o dono do Citibank. Outro é proprietário daquela mega ilha artificial com formato de folhas de palmeira no mar de Dubai.

Custo zero

Quinze jornalistas de várias capitais pediram ao empresário Paulo Octávio (com autógrafo) o seu livro Brasília 2000 – o sonho não acabou. Em palestra para o grupo, PO revelou bastidores de como o projeto (que não vingou) de trazer a Olimpíada abriu portas para os Jogos Rio 2016. E com detalhe: haveria custo zero para o Governo.

MIT brazuca

Uma parceria entre a Ilumno, que opera com faculdades, e o renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT) vai oferecer cursos de Big Data e Internet das Coisas com conteúdo da instituição americana. O curso começa em 2018 na Veiga de Almeida (Rio), Unijorge (Salvador) e UniFil (Londrina).

Sob censura

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou reclamação do jornalista Marcelo Auler para rever a decisão da Justiça do Paraná que retirou do ‘ar’ seu blog com reportagens sobre uma delegada da Polícia Federal.

O imortal

O imortal Domício Proença, renomado filólogo e pesquisador em literaturas portuguesa e brasileira, mandou para o prelo o “Muitas línguas, uma língua”, que será lançado no final de dezembro pela Editora José Olympio.

O sucessor

Dia ia 7 de dezembro tem eleição na Academia Brasileira de Letras. O novo presidente será Marco Luchesi, que tomará posse em março.

TV dos surdos

A TV INES, único canal de TV do País com programação 100% para surdos, lançou seu App para smartphones do Primeira Mão, telejornal semanal exibido na programação.

Deixe seu comentário: