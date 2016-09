Culinária Gaúcha: Arroz de Carreteiro

O arroz de carreteiro é um dos mais populares pratos do Rio Grande do Sul. Os tropeiros, também chamados de carreteiros (transportadores de cargas), levavam em suas andanças pela Província de São Pedro apenas charque e arroz, por que não eram perecíveis. Portanto, vem daí o nome do prato tão apreciado pelo gaúcho. Modo de preparo: com o charque já sem sal, corta-se em pedaços graúdos e refoga-se numa panela com gordura, cebola e tomate picado, alho e colorau. Enquanto cozinha, acrescenta-se água para amaciar. O molho deve ficar espesso e o charque macio. Então, é hora de pôr o arroz e água que o cubra. Ao ferver, baixa-se o fogo e deixa-se cozinhar por completo. Servido com feijão mexido fica muy bueno!

