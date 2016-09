Culinária gaúcha: arroz de China Pobre

A história conta que, na época da Revolução Farroupilha, tempo de escassez, as “chinas” tinham pouco a oferecer aos clientes e, por isso, o arroz de china pobre tornou-se um prato muito comum. Mesmo com quase séculos passados, o preparo segue o mesmo: em uma panela espaçosa, refoga-se no óleo a cebola, o tomate, o alho e a manjerona picados, até desmanchar. Vai-se acrescentando a lingüiça cortada miúda. Depois de tudo bem cozido, junta-se o arroz, sal a gosto e água fervente, até três dedos acima do arroz. Ferve-se por três minutos com a panela tampada e baixa-se o fogo. Servir com tempero verde picadinho e bom apetite!

