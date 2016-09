Culinária Gaúcha: Arroz de Galpão

Uma variação do carreteiro, o arroz de galpão é um prato típico dos pampas. Modo de preparo: toicinho e linguiça picados são levados ao fogo em uma espaçosa panela, e em seguida, meio quilo de charque sem sal cortado em lascas finas. Refogar com alho e sal a gosto. Depois, juntar o arroz e água fervente até ficar três dedos acima dele. Mexer e deixar em fogo alto por três minutos. Baixar para reduzir o líquido e servir com feijão mexido e uma boa salada de tomate com cebola.

