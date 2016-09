Culinária Gaúcha: Arroz de Leite

Não se sabe ao certo se o arroz de leite é de origem portuguesa ou árabe. O que se sabe é que é uma sobremesa deliciosa e muito fácil de fazer. Modo de preparo: levar ao fogo um litro e meio de leite e duas xícaras de arroz branco com canela em pau, por vinte minutos. Quando o arroz estiver bem aberto, levar à panela uma gemada de três ovos e duas xícaras de açúcar. Mexer com uma colher de pau até o arroz ficar bem cozido, quase se desmanchando, deixar no fogo por mais vinte minutos. Retirar o arroz-de-leite do fogo, despejar em pratos individuais e polvilhar com canela em pó, servir quente ou frio.

