Culinária Gaúcha: Mogango Caramelado

Em algumas regiões conhecida também como moranga cabotiá, essa variedade de abóbora com a casca verde e rígida já era utilizada na alimentação dos povos indígenas nativos, ao lado da mandioca e do milho. O gaúcho incorporou o mogango caramelado no cardápio do dia a dia, servindo de acompanhamento para carnes assadas e churrasco. Modo de preparo: cozinhar um mogango cortado em dez gomos com casca, desde o início direto no açúcar, suco de limão, água aos poucos para cozimento, até dar o ponto. Servir frio.

Comentários