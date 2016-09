Culinária Gaúcha: Quibebe

O indígena nativo dos pampas já era habituado a comer uma espécie de quibebe, mas em uma versão apenas de purê de abóbora. Com a chegada do colonizador português, foram acrescentados os temperos, e com os escravos no Brasil, ganhou o nome que hoje conhecemos. Modo de preparo: uma abóbora bem cozida em água e picada em pedaços é refogada na cebola, alho e toicinho. Com o fogo bem baixo, acrescentar sal e duas colheres de farinha de milho, mexendo por quinze minutos. Está pronto quando estiver cremoso.

