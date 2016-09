Culinária Gaúcha: Roupa Velha

Este tradicional prato do Rio Grande do Sul é feito à base de charque. Modo de preparo: usar meio quilo de charque, tirar bem o sal de véspera, cortar em pedaços pequenos. Cozinhar até que fique macia a carne, para logo ser desfiada. Fazer um refogado da carne em óleo, pimenta, cebola, tomate e salsa picados. Ao final do cozimento, engrossar com uma xícara de farinha de mandioca, bater bem para ficar solto. Tradicionalmente, é servido com tiras de banana frita.

Comentários