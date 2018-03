Culpa do Governo

O produto mais contrabandeado do Brasil é o cigarro – para 77% dos entrevistados – e 79% dizem que o Governo federal é conivente e tem culpa na praça. É o que indicam os resultados de uma ampla e detalhada pesquisa do Datafolha para o ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ao qual a Coluna teve acesso. Os dados mostram que o cidadão está antenado. O maior conhecimento deste cenário (81% dos ouvidos) vem do perfil economicamente ativo (35 a 44 anos); e 80% (média) cientes do problema são do Sul, Norte e Centro-Oeste, não por acaso dos Estados fronteiriços. A pesquisa foi realizada entre 5 e 8 de fevereiro, com 2.081 pessoas em 129 cidades.

Lista

Os entrevistados também indicaram produtos eletrônicos (33%), medicamentos (16%), brinquedos (16%) e roupas (13%) como os mais contrabandeados após o cigarro.

Mãos atadas

Segundo a pesquisa, 43% cobram mais ações do Governo federal na fronteira, e 20% pedem adoção de penas mais duras para quem comete contrabando e sonegação.

Gargalo oficial

Na opinião sobre as ‘áreas prejudicadas’ com o contrabando de cigarro, os entrevistados apontaram saúde (92%), empregos (69%), segurança (66%) e arrecadação (62%).

Conexão Milão

O Governo quer fazer bonito na Itália. ‘Design Brasileiro, do Modernismo até Hoje’ é o principal conceito do espaço na Semana do Design de Milão, de 17 e 22 de abril. Em parceria com o Consulado do Brasil em Milão, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) levará 65 designers e empresas.

As famosas

No salão central do Spazio brasileiro em Milão haverá a exposição “Do Contemporâneo a Hoje”, como “O Sentar do Brasileiro”, que apresentará cadeiras e poltronas feitas por designers desde Sérgio Rodrigues, com sua Poltrona Mole, até novos expoentes como Jader Almeida, entre outros.

