Cultura e artesanato indígena têm mais espaço com duplicação de pavilhão

“Agradeço a Deus pela saúde, saudando o pessoal que proporcionou este espaço, os organizadores, e que continue protegendo todos eles. Nós estamos felizes de estar juntos”, (ouça) cantou Iracema Kamté, 55 anos, acompanhada do chocalho durante a entrevista. Ela é da aldeia caingangue, de Porto Alegre, e participa do Pavilhão da Agricultura Familiar há 15 anos.

Perto da área central do pavilhão, as bancas 135, 136 e 137 acolhem 10 pessoas de três etnias – charruas, caingangues e guaranis – espaço organizado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR). Com a duplicação do pavilhão, o local destinado à cultura e o artesanato indígena também aumentou. “Agradeço e dou nota 10 para o espaço do estande, que ficou grande e confortável, além dos banheiros”, celebra Iracema.

Caigangue Iracema Kamté, 55 anos, é uma das beneficiadas com o espaço – Foto: Nilton Flores/Divulgação

Ela divide uma das bancas com a sobrinha – Fátima Sales, 48 – e a sobrinha-neta – Pamela Indianara Salvador, 11 -, vindas da aldeia caingangue de Iraí. Os produtos artesanais que estão à venda: filtros de sonhos, zarabatanas, chocalhos, cestos e colares, com valores entre R$ 5 e R$ 50.

Iracema sonha que, um dia, o pavilhão também acolha a culinária indígena na praça de alimentação e que se abra um espaço para que os índios falem sobre os remédios naturais, como os extraídos da guabiroba.

