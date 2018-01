Cultura e tendências em Dubai ganham destaque em bate-papo promovido em Porto Alegre

Uma cidade que cresceu com uma rapidez extraordinária em meio às dunas. Exótica, extravagante e de arquitetura surpreendente, Dubai, que há alguns anos era apenas um simples entreposto comercial, hoje é uma potência econômica e turística.

E foi justamente esta a temática do primeiro encontro do projeto Atualizza Romanzza que reuniu, no dia 24 de janeiro de 2018, os arquitetos gaúchos Enio Brites, Elisa Martins, Itália Farinelli e o designer de interiores, Daniel Schön. Junto com a empresária Elisandra Lemos, o grupo promoveu um bate-papo, apresentando pesquisa de estudos e tendências em arquitetura. Eles retornaram dos Emirados Árabes no dia 09.

Entre as atividades apresentadas, ações de benchmarking em escritórios de arquitetura internacionais, como o Wanders Wanders Falasi, responsável por inúmeras obras emblemáticas de Dubai e a experiência deles ao visitar prédios e estruturas mundialmente reconhecidas por sua grandeza, imponência, técnica e ousadia.

Os profissionais gaúchos também falaram na ocasião, sobre o mergulho que fizeram na cultura & gastronomia local.

