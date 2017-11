A cultura que está nos derrubando

Tenho plena convicção de que todo gaúcho tem orgulho desta terra e das nossas tradições, que firmam uma identidade única e ecoam pelo mundo.

No entanto, de alguns anos para cá, estamos cometendo alguns deslizes em relação a nossa linda trajetória e tornando necessária uma análise mais crítica sobre o futuro que queremos para nosso Estado.

Acho profunda e tocante a frase do nosso Hino “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra”, mas quando penso nas futuras gerações, o que estamos construindo para que as pessoas continuem tendo orgulho de seguir cantando nosso Hino?

Nossa História deve ser lembrada com muito orgulho e como ponto de partida para indicar nosso comportamento para construir o futuro. Acredito que a História é uma força motivadora, mas não é pelo simples fato de lembrarmos nossas tradições que teremos garantido nosso caminho de prosperidade.

O que estamos fazendo hoje para que nossas façanhas sigam sendo um modelo para toda a Terra? Não me parece que estejamos caminhando no sentido certo.

Nossa educação está com os índices abaixo da média brasileira, nossa segurança está dentre as piores do mundo e as empresas estão cada vez mais saindo da nossa região, tamanha a dificuldade encontrada para abrir negócios e empreender no Rio Grande do Sul. Sem falar da falta de recursos e da má gestão do dinheiro dos contribuintes.

Somos um Estado fiscalista, contra o empreendedor e, portanto, contra a prosperidade. Realmente, não estamos usando a força histórica das nossas façanhas para construir o futuro.

O resultado dessas políticas populistas e progressistas, inflando o tamanho do Estado, que dita as regras e tenta controlar tudo e a todos, comprova que elas não funcionam nem nunca funcionarão.

Devemos seguir exemplos que deram certo, onde a propriedade privada é respeita e a economia é livre, para, então, podermos seguir orgulhosos de contar a nossa História para as futuras gerações.

Fabio Steren – Consultor em segurança, empresário e associado do IEE (Instituto de Estudos Empresariais)

Deixe seu comentário: