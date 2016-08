Cunhada de Temer posta foto no Instagram após votação de impeachment: “Presidente”

Irmã de Marcela Temer e cunhada do presidente Michel Temer, Fernanda Tedeschi postou em seu Instagram uma foto do cunhado, logo após a aprovação do afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Na legenda, escreveu: “@micheltemer#presidente #brasil #brasilia #brazil#happy #you #justiça #vida #paz #amor#familia”.

Em 2011, Fernanda protagonizou uma polêmica envolvendo a revista “Playboy”. A cunhada de Michel Temer chegou a realizar um ensaio que estamparia a capa da edição de dezembro, mas voltou atrás e desistiu. (AG)

Comentários