Cúpula do Clima da ONU inicia com mensagens de jovens ativistas

Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou com voz dos jovens ativistas, neste sábado (21), em Nova York. O evento que têm estimulado a luta contra o aquecimento global segue até segunda-feira (23), e encerra com a participação de líderes mundiais. No debate de abertura, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que os jovens são hoje “essenciais” na corrida contra o aquecimento global, uma corrida “que ainda estamos perdendo”, destaca. E acrescentou “é a geração de vocês que deve nos responsabilizar e garantir que não traiamos o futuro da humanidade”.

Mais de 500 jovens líderes de movimentos contra o aquecimento global, oriundos de 140 países, foram selecionados pela ONU para participar da cúpula. Entre eles a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que se destacou em protestos na Europa e velejou do Reino Unido até Nova York para participar do encontro. “Ontem, milhões de pessoas em todo mundo marcharam para exigir atitudes verdadeiras pelo clima. Nós mostramos que estamos unidos e que nós, jovens, somos ‘imparáveis’”, disse Greta.

A Cúpula do Clima tem a participação também de jovens inovadores, empreendedores e de integrantes de grandes empresas, que discutem maneiras de reduzir o andamento das mudanças climáticas. Guterres espera que ao fim do encontro seja feito o anúncio de ações concretas contra o aumento das temperaturas. O Brasil decidiu por não participar da Cúpula do Clima de Jovens. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também não comparecerá.

