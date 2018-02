O número dois do governo do Estado de Uttar, no Norte da Índia, K.P. Maurya, prometeu nesta quinta-feira (8) medidas “severas” contra um curandeiro que supostamente infectou quase 50 pessoas com HIV após utilizar a mesma seringa em todas elas. Identificado como Rajendra Yadav, o curandeiro foi detido pelas autoridades no distrito de Unnao, depois que o caso foi revelado nesta semana.

