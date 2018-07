Curiosidades do Mundial: Neymar, Maradona e o fotógrafo soterrado

Neymar se contorcendo no gramado, um astro da música fazendo gesto obsceno ante as câmeras, os gestos desesperados de Maradona, inseto engolido por goleiro e um fotógrafo da AFP soterrado por uma montanha de jogadores croatas: o Mundial da Rússia também foi palco de imagens e momentos curiosos. As informações são da agência de notícias AFP.

Robbie Williams e o dedo indevido

A Rússia inaugurou seu Mundial derrotando uma fraca equipe da Arábia Saudita (5-0), mas antes do primeiro jogo, houve uma cerimônia inaugural curta, quase minimalista. Os organizadores queriam evitar qualquer escândalo.

Mas não contavam com um gesto provocador do cantor britânico Robbie Williams, que resolveu mostrar o dedo do meio direto para uma câmera.

Por que fez isso? Dias depois, ele explicou que “estava sob pressão” pelo pouco tempo que tinha para o final da apresentação e que com o gesto quis “marcar a contagem regressiva de um minuto”.

“Não posso confiar em mim mesmo. Há um bloqueio entre mim e meu bom julgamento. Às vezes acontece de eu fazer algo e cinco minutos depois me perguntar se fiz mesmo”, explicou.

Neymar showman

Neymar teve um Mundial complicado. Considerado o salvador da Seleção Brasileira, o jogador do Paris Saint-Germain acabou sendo alvo de piadas e memes em todo o mundo.

O motivo principal foram os excessos em nas simulações de faltas, que, segundo uma cadeia de televisão suíça, totalizaram 14 minutos de jogos nas quatro primeiras partidas da equipe brasileira.

Uma atitude que aborreceu a muitos, como o ex-jogador holandês Marco Van Basten: “Não é uma atitude legal, é melhor fazer da melhor maneira possível, porque se você faz muito teatro, isso não te ajuda. Neymar deveria entender isso”, afirmou o craque de 53 anos e Bola de Ouro de 1988, 1989 e 1992.

O técnico do México, Juan Carlos Osorio, considerou os exageros de Neymar “uma vergonha para o futebol”.

Mas a maioria encarou com mais humor. As quedas e contorções de Neymar ganharam o mundo em diversos memes e vídeos ironizando o craque brasileiro.

Dedo de Deus

Outra figura acostumada a criar polêmica é Diego Maradona, que foi à Rússia apoiar sua Argentina ante a Nigéria e acabou ofuscando o astro Lionel Messi.

Maradona viveu a partida com intensidade e protagonizou todo tipo de gestos. Celebrações efusivas, gestos obscenos, insultos facilmente decifráveis com a leitura labial… Até uma indisposição fez com que tivesse de receber atendimento médico.

Engolidor de insetos

Hugo Lloris é um dos melhores goleiros do mundo, como mostrou na Rússia. Quando o capitão dos Bleus está em forma, pega o ataque dos melhores jogadores do mundo… E também dos insetos. Nas quartas de final ante o Uruguai, um inseto entrou na boca do goleiro do Tottenham.

A câmera mostrou Lloris cuspindo o inseto, que conseguiu escapar são e salvo. A imagem ganhou as redes sociais.

Close profundo

Yuri Cortez, fotógrafo da AFP, virou um dos astros inesperados do Mundial na reta final: na semifinal vencida pela Croácia contra a Inglaterra (2-1) na prorrogação, o jornalista se viu soterrado por vários jogadores croatas que comemoravam o gol da vitória, obra de Mario Mandzukic.

“De repente eram quatro ou cinco na minha frente e eu estava na cadeira fazendo as fotos. E começaram a chegar mais jogadores, incluindo os do banco, que pressionaram e aconteceu esta espécie de avalanche. Fui jogado para trás com tudo, a cadeira e eles por cima”, relata Cortez.

A avalanche humana não deteve o fotógrafo, que continuou apertando o botão da câmera.

“Comecei a disparar a câmera enquanto caía. Quando caí e fiquei debaixo da montanha de jogadores continuei apertando a câmera, registrando seus rostos, a euforia, a emoção do festejo”, recordou.

