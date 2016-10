Curitiba é a primeira capital a concluir apuração; Rafael Greca é eleito

O candidato Rafael Greca (PMN) está matematicamente eleito prefeito de Curitiba (PR). Com 94% dos votos apurados, ele já registra 53,37% dos votos válidos. Seu adversário, Ney Leprevost, registra, até o momento, 46,63% dos votos válidos. Do total de votos apurados, 16% foram de brancos ou nulos.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo é curitibano e tem 60 anos. Foi prefeito de Curitiba de 1993 a 1996. Greca é economista e engenheiro urbanista. Além disso, é escritor, poeta, editor e pesquisador de história e membro da Academia Paranaense de Letras.

Em 1999, foi ministro de Esporte e Turismo no início do segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Ficou no cargo até maio de 2000. Quando aceitou um cargo no primeiro escalão do governo FHC, tinha sido eleito deputado federal, sendo o mais votado do Paraná

Em 2002, Greca foi eleito deputado estadual com 51.921 votos. Quatro anos depois, tentou a reeleição mas chegou apenas à suplência. Este ano, concorreu à prefeitura pelo PMN, mas já foi do PMDB, PFL (atual DEM), PDT e PDS (extinto em 1993). (ABr)

Comentários