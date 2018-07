Curso de Criatividade e Estilo no Presídio Central

O Programa Sesc Envolva-se realiza no Presídio Central de Porto Alegre, uma edição especial do curso Criatividade e Estilo: Casa e Decoração. As aulas acontecerão sempre nas segundas-feiras, das 9h às 12h, e totalizarão 27h/aula. Espera-se a participação de 34 detentos, com a expectativa que esse número aumente. A aula inaugural está programa para esta segunda-feira (16).

