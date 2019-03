Curso de Engenharia Civil da IMED Porto Alegre recebe oficinas na área da mecânica e construção para mulheres

Com foco no empreendedorismo e atento à crescente participação feminina no mercado de construção, o curso de Engenharia Civil da IMED Porto Alegre será sede de oficinas “faça-você-mesma” no Campus da faculdade. As atividades serão promovidas pela startup Diosa – Mão de Obra Feminina – que disponibiliza profissionais na área de consertos e reformas residenciais.

A primeira aula ocorrerá no final do mês de março (30/03), das 8h30min às 18h30min, e será voltada para o ensino da mecânica automotiva básica para mulheres. A capacitação terá como foco ensinar, na teoria e na prática, a resolução de problemas que ocorrem na utilização diária dos veículos. Nos meses de abril (13/04) e agosto (24/08), a programação das oficinas contemplará os temas: manutenção residencial básica e marcenaria básica. O público-alvo do curso são mulheres a partir dos 16 anos e não é necessário ter conhecimento prévio na área.

De acordo com a coordenadora do curso de Engenharia Civil, Juliana de Azevedo Bernardes, a parceria com a Diosa tem o objetivo de oportunizar um espaço de protagonismo feminino em áreas predominantemente masculinas. “Queremos compartilhar conhecimento e experiências que possam agregar na trajetória pessoal e profissional das mulheres”, destaca.

Programação das oficinas:

Março:

30/03 – Oficina de mecânica automotiva – Turnos: 8h30 às 12h30 (manhã) – 13h30 às 18h30 (tarde) – Link para inscrições:http://bit.ly/mecanicaautomotivadiosa

Abril:

13/04 – (Des)Construa & Reforme – Oficina de manutenção residencial básica para mulheres – Turno: 14h às 18h – Link para inscrições: https://bit.ly/2UKESz2

Tópicos: Ferramentas básicas: para que servem e como utilizar; dicas gerais de manutenção; troca de resistência; utilização de furadeira.

Agosto:

24/08 – Oficina marcenaria básica – Turno: 14h às 18h – Link para inscrições: https://bit.ly/2UKESz2

Tópicos: Segurança; madeiras; lixamento e plaina; corte; acabamento e montagem.

Local: sede da IMED Porto Alegre (Rua Dona Laura, 1020 – Mont’Serrat, Porto Alegre)

