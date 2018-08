O primeiro encontro do curso de formação e atualização para conselheiros tutelares começou nesta terça-feira (14), no auditório do Departamento Municipal de Habitação. Cinquenta conselheiros participam, divididos em duas turmas de quatro encontros cada uma, até 9 de outubro. O curso é promovido e organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte.

