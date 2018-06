Curso de Jogos Digitais obtém nota máxima em avaliação do MEC

O curso de Jogos Digitais da Universidade Feevale foi classificado com a nota máxima, o conceito 5 – excelente – na Avaliação de Regulação de curso realizada pelo Ministério da Educação (MEC). Realizada por uma comissão indicada pelo MEC, a avaliação in loco teve o objetivo de renovar o reconhecimento da graduação. Foram feitas reuniões com os avaliadores, entrevistas, visitas às salas de aula, laboratórios e infraestrutura de apoio do curso, bem como avaliação do projeto pedagógico, corpo docente e consulta dos livros disponíveis, na biblioteca, aos acadêmicos.

Todos esses parâmetros se dividiram em três dimensões: Organização Didático-pedagógica; Corpo Docente e Tutorial; e Infraestrutura. A avaliação dessas dimensões levou ao conceito 5 e à classificação excelente do curso, pois, de acordo com o MEC, a Universidade cumpre todas as exigências legais na matriz curricular, oferecendo ótima infraestrutura, professores qualificados, equipamentos de ponta, grande variedade de materiais pedagógicos, entre outros aspectos de excelência.

Para o coordenador do curso de Jogos Digitais, João Batista Mossmann, a nota máxima conquistada na avaliação do MEC reflete a maturidade do curso, que completa 10 anos de existência. “O curso de jogos da Feevale proporciona que o estudante, a cada semestre, desenvolva um novo jogo, acumulando experiências e conhecimentos para se diferenciar no mercado de trabalho. Além disso, o curso possui laboratórios específicos para a produção de jogos 2D e 3D, contando com os equipamentos e softwares mais utilizados pelas empresas e profissionais de mercado”, afirma.

