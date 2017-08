Curso de Medicina da Univates é reconhecido pelo MEC

Com atividades iniciadas no primeiro semestre de 2014, o curso de Medicina da Universidade do Vale do Taquari – Univates foi submetido, em março deste ano, a uma avaliação in loco, tendo alcançado, em uma escala de 1 a 5, o conceito 4, que indica ter diferencial de qualidade. Na sequência, o curso foi encaminhado para parecer do CNS (Conselho Nacional de Saúde) e posterior análise final da Secretaria de Regulação e Seres (Supervisão da Educação Superior). Na última quinta-feira, 24, de acordo com a Portaria MEC nº 938, o curso foi legalmente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a procuradora institucional da Univates, Iranice S. Theves Heisser, o reconhecimento é condição necessária para a validade nacional dos diplomas emitidos pela Instituição. “Isso significa a consolidação do curso de Medicina e autorização definitiva do MEC para ele funcionar, pois cumpre os padrões exigidos”, explica ela.

O coordenador do curso, professor Luiz Fernando Kehl, declara que o reconhecimento confirma a qualidade do curso, já destacada na avaliação in loco, e que o objetivo daqui para frente é mantê-la. “Vale destacar que 67% dos cursos de Medicina do Brasil receberam nota satisfatória (4 e 5) e a Univates está nesse grupo”, frisa ele. Kehl acrescenta ainda que o reconhecimento é resultado do esforço coletivo da Univates, representada pela Reitoria, corpo docente, estudantes e funcionários, agregados à representatividade da comunidade externa.

Iranice explica que o reconhecimento é solicitado pela instituição de ensino quando o curso de graduação tiver completado entre 50% e 65% de sua carga horária total (e antes de completar 75%).



O curso de Medicina da Univates qualifica o diplomado como um profissional com formação generalista, humanista e capaz de atuar no processo saúde-doença em diferentes níveis de atenção, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. O diplomado em Medicina atuará na promoção, prevenção , recuperação e reabilitação e saúde.

Os hospitais conveniados (Hospital Bruno Born, Hospital Estrela, Hospital São José e Hospital Independência) contam com médicos experientes e capazes de contribuir de maneira diferenciada para a consolidação do processo formativo. A inserção do aluno nas Unidades Básicas de Atendimento dá condição ao desenvolvimento de atividades assistenciais e promotoras de saúde ao longo de todo o curso.

O Centro Clínico Univates, serviço próprio inaugurado em março de 2016, permite atendimento secundário aos pacientes oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde). As especialidades médicas ofertadas seguem o desenho curricular do curso de Medicina e propiciam, pelo atendimento concomitante dos docentes, uma sólida formação na área clínica, complementando as necessidades dos pacientes da rede de saúde pública regional.

O curso de Medicina da Univates teve início em abril de 2014 e, anualmente, são oferecidas 50 vagas, preenchidas mediante seleção por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio.

