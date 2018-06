O pedido de instalação de um curso de Medicina Veterinária no campus do IFRS (Instituto Federal Rio Grande do Sul) no município gaúcho de Sertão será discutido com a comunidade local em uma audiência pública nos próximos dias. A reunião foi proposta pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juliano Roso (PCdoB).

