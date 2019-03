Ainda dá tempo de se inscrever no curso gratuito de Qualificação em Telemarketing, em Porto Alegre. As aulas iniciam na próxima semana no Vida Centro Humanístico. Para participar é necessário ter, no mínimo, 16 anos, Ensino Fundamental completo e conhecimentos básicos de informática. As inscrições são realizadas, presencialmente, na secretaria do Vida (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Deixe seu comentário: