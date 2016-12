Curso de sommelier de cervejas em Porto Alegre abre inscrições

O curso Sommelier de Cerveja, promovido pelo science of Beer Institute, chega a capital a partir do dia 22 de abril e já está com inscrições abertas pelo site www.scienceofbeer.com.br.

O curso, que é também voltado ao público em geral, prepara o aluno para atuar em diferentes segmentos – de importadoras e distribuidoras até o atendimento especializado. Um dos destaques fica por conta do módulo de harmonização, onde um chef cozinha em sala de aula enquanto o professor monta as melhores combinações entre pratos e cervejas. “Nessa aula, procuramos levar ao aluno novas experiências sensoriais, apresentando um cardápio mais elaborado, com ingredientes diferentes do que eles estão acostumados”, explica a professora Carolina Oda, professora do Science of Beer e sommelière especialista em cerveja.

Mesclando ensinamentos teóricos e práticos, o Sommelier de Cerveja tem carga horária de 80 horas/aula e um corpo docente de 15 professores especialistas na bebida. Outras edições acontecerão em Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

Comentários