Acontece Curso de verão para adultos e crianças ensina receitas clássicas da pâtisserie francesa

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Oferecido pela Liz Pâtisserie Française, destaque às técnicas para fazer Macaron, Eclair, Torta de chocolate e Galette des Rois Foto: Lenara Petenuzzo Foto: Lenara Petenuzzo

Aproveitar o período do verão e das férias escolares para fazer cursos de culinária com técnicas e receitas da pâtisserie francesa. Esta é a proposta da chef parisiense Liz Dahan, que está promovendo uma série de cursos. As atividades acontecem nos dias 16, 22, 29 e 30 de janeiro na Liz Pâtisserie Française, na Rua Barão de Santo Ângelo, 489, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A idéia é aproveitar este período do ano, para aprimorar conhecimentos, ou para curtir bons momentos de forma leve e reproduzir as receitas entre amigos e familiares. “São técnicas e clássicos da pâtisserie francesa. Vamos ensinar a fazer macaron, eclair e a glaçagem mirroir com decoração de avelã caramelizada na torta de chocolate”, explica Liz.

Quem optar por fazer a série de cursos, ganha um desconto de 15% no total do valor. E a cada três inscrições de curso pago, o cliente também ganha um certificado. O que é produzido no curso, o aluno pode levar para casa. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo telefone Whatsapp 51 98222 6061. Os encontros serão realizados com grupos de até sete alunos.

Curso Kids

Outro destaque é um curso kids de verão, onde os pequenos vão aprender a fazer duas receitas da tradicional Galette des Rois, com dois tipos de recheios. Momento ideal para os pais que procuram opções de lazer para seus filhos, neste período de férias escolares. Valor do curso é R$ 150,00 e voltado para crianças entre 6 e 12 anos.

Liz Pâtisserie Française – Combinações saborosas e ambiente acolhedor

À frente da pâtisserie, a chef Liz Dahan. Francesa, nascida em Paris, ela chegou no Brasil em 2013. Doutora em biologia, após trabalhar como pesquisadora, Liz resolveu seguir sua paixão, na confeitaria. Depois de formar-se em gastronomia, decidiu desenvolver seu próprio conceito, combinando receitas e técnicas francesas, com os sabores brasileiros. Na Liz Pâtisserie Française o público encontra combinações suaves, delicadas e saborosas, com toque moderno. Todos os produtos da Pâtisserie são feitos, a partir de ingredientes naturais ou orgânicos. E a dedicação na cozinha segue um alto padrão, mas sem deixar de transmitir emoções e paixão pelo que se faz. No coração do Moinhos de Vento, o ambiente remete à hospitalidade.

Calendário de Atividades/ Cursos de Verão de Pâtisserie Française

Dia 16 de janeiro, quinta-feira – Das 19h às 22horas / Curso para aprender a fazer Eclair. Receita de massa choux e dois recheios.Valor do curso R$ 250,00 por pessoa.

Dia 22 de janeiro, quarta-feira – Das 14h às 17horas / Curso Kids para crianças de 6 a 12 anos. Onde os pequenos vão aprender a fazer duas receitas da tradicional Galette des Rois com dois tipos de recheios. Momento ideal para os pais que procuram opções de lazer para seus filhos neste período de férias. Valor do curso é R$ 150,00 por criança.

Dia 29 de janeiro, quinta-feira. Das 9h às 12horas. Aprenda a fazer macaron com merengue italiano e já leve a sua produção. Valor do curso R$ 250,00 por pessoa.

30 de janeiro, sexta-feira. Das 9h às 12horas – Aprenda a fazer glaçagem miroir e decoração de avelã caramelizada em uma torta de chocolate. Valor do curso R$ 250,00 por pessoa.

Rua Barão de Santo Ângelo, 489 – Bairro Moinhos de Vento | Porto Alegre | (51) 3136-8646 | Whatsapp 51 98222 6061 Redes Sociais: Instagram @lizpatisserie. Facebook Liz Pâtisserie. Site http://lizpatisserie.com.br/

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário