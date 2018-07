Curso do Senac Saúde

O Senac Saúde está com matrículas abertas para o curso de Especialização Profissional Técnica em Enfermagem do Trabalho. As aulas iniciam nesta segunda (23) e os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h15min às 12h15min. Com duração de 360 horas, para participar é necessário ter concluído o curso de Técnico em Enfermagem e ser maior de idade.

