Curso ensina a dar um UP nos relacionamentos interpessoais, escrevendo com afetividade

Desbloquear sentimentos e emoções, estimular o imaginário criativo e desenvolver técnicas de escrita. Estes são os objetivos do minicurso Escrita Criativa e Afetiva, que acontece no dia 27/11, das 19h às 21h30, no Espaço 80 Coworking, em Porto Alegre. O encontro é promovido pela Rosa Carvão, empresa de comunicação e gestão organizacional que foca suas atividades no fomento de relacionamentos entre marcas e pessoas, por meio de instrumentos como a escrita, a oratória, o marketing pessoal, entre outros.

O programa do curso contempla fundamentação teórica dialogada com o grupo, exercícios para aguçar a criatividade, produção textual, além do estudo de alguns escritos livres. De acordo com a jornalista Elaine Barcellos de Araújo, que conduzirá o encontro, esta dinâmica irá estimular a habilidade de escrever de cada um, agregando valor à comunicação interpessoal, estabelecendo empatia e, até, gerando engajamento das pessoas ao projeto de vida ou profissional dos participantes.

“Com uma boa escrita – que inclui gramática impecável, leve, objetiva, clara e amorosa – você aproxima pessoas de si mesmo, conquista, encanta, atrai clientes para o seu negócio. É isto que queremos: que nossos participantes promovam seus relacionamentos interpessoais por meio da comunicação escrita”, ressalta Elaine. “Vamos sair do lugar comum e abandonar os traumas de infância com aquelas redações de volta às aulas, sobre. Nossa prática será livre para as diversas possibilidades e formatos que a escrita possa nos proporcionar”, completa.

O curso é voltado para universitários, mas profissionais que trabalham com o texto ou pessoas que precisam aprimorar a escrita são bem-vindos. A inscrição é online pelo https://goo.gl/forms/XfJMN5hISBrJMTt22 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: elaine.barcellos@gmail.com ou 51 981.470.610, além do perfil da Rosa Carvão no Facebook e Instagram: @rosacarvaopoa.

Cada participante deverá levar um objeto pessoal para a prática compartilhada, que não o identifique junto ao grupo, como fotos, documentos, etc.

SERVIÇO

Data: 27/11/2017 – segunda-feira

Horário: das 19h às 21h30

Local: Espaço 80 Coworking (Travessa Comendador Batista, 80 – Cidade Baixa, Porto Alegre/RS)

Investimento: R$ 110,00 à vista ou 2X de R$ 60,00 no cartão.

Inscrições pelo link: https://goo.gl/forms/XfJMN5hISBrJMTt22

