Curso gratuito de conhecimento cervejeiro em Porto Alegre

Os gaúchos que procuram mais informações e curiosidades sobre o universo da cerveja terão uma fonte completa e gratuita no mês de novembro. A Cervejaria Ambev acaba de anunciar a primeira edição da plataforma de compartilhamento de conhecimento cervejeiro aberta ao público em Porto Alegre. Ao todo, nove capitais brasileiras participam do projeto.

O curso é ministrado pelo time de mestres-cervejeiros da Cervejaria Ambev, que abordam temas como estilos de cerveja, história da bebida, ingredientes e harmonizações. Na Capital gaúcha, a aula acontece no próximo dia 9 no Coco Bambu Beira Iguatemi, no Jardim Europa. Neste mês, além de Porto Alegre, São Paulo também recebe o projeto.

Para participar, os interessados devem acessar o site ambev.com.br/cursos-de-conhecimento-cervejeiro/ e seguir as orientações. Os 20 primeiros inscritos garantem vaga no curso e receberão a confirmação de participação em até 2 dias úteis.

Cada edição conta com duas horas de duração. Durante a aula, os participantes podem apreciar e degustar rótulos dos mais variados estilos, aprendendo mais sobre cada um deles na prática e harmonizando com petiscos do próprio bar.

Segundo Carolina Loureiro, beer sommelière da Cervejaria Ambev, a plataforma tem sido uma experiência única, permitindo que os profissionais estejam mais próximos dos consumidores, compartilhando e trocando conhecimento.

“A procura que temos tido nos últimos meses demonstra que a paixão pela cerveja não está mais restrita aos profissionais da área. Cada vez mais, o consumidor tem se interessado por detalhes, história ou por assuntos que possuem relação com a bebida que eles degustam na mesa do bar ou compartilham com os amigos”, afirmou. “Este projeto nos dá a oportunidade de dividir nosso conhecimento e também aprender com outros cervejeiros de diversos locais do país”, complementou.

Durante o ano de 2019, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo também foram contemplados com o projeto. Além do site oficial, a abertura e formato de inscrições de cada curso serão anunciados por meio das redes sociais da Cervejaria Ambev, o Instagram @cervejariaambev e Facebook facebook.com/cervejariaambev.

A participação é restrita para maiores de 18 anos. A Cervejaria Ambev não autorizará o consumo de bebidas pelos participantes que tenham que dirigir após o curso. O projeto não oferece certificação de formação acadêmica e sim uma experiência de imersão em conhecimento, fornecida por especialistas no assunto.

Serviço:

O que: Plataforma de Cursos de Conhecimento Cervejeiro – Cervejaria Ambev

Porto Alegre – RS

Quando: Coco Bambu Shopping Iguatemi – Av. João Wallig, 1800- Jardim Europa

Data: 9 de novembro

Horário: 11h

Mais informações: https://www.ambev.com.br/cursos-de-conhecimento-cervejeiro/