Curso intensivo aborda o futuro do entretenimento em Porto Alegre

Direcionado para profissionais da indústria do entretenimento e da economia criativa, o OCLB (fala-se “o clube”) é um curso intensivo sobre o futuro do entretenimento, que oferece uma imersão em tendências de comportamento e cultura. A plataforma de conteúdos foi criado pelo casal de nômades digitais Carol Soares e Franklin Costa, cofundadores da empresa de pesquisa e comportamento f/uxo – consultoria itinerante que já trabalhou com grandes marcas e eventos importantes do Brasil. Em Porto Alegre, os encontros acontecem de 04 a 07 de abril, no Espaço Floresta + Studio (Rua Álvaro Chaves 289, Floresta).

A edição contará com quatro dias de aulas presenciais além de um workshop intensivo sobre construção de experiência. Entre os conteúdos que serão abordados estão: tendências em entretenimento, storytelling em eventos, novos comportamentos, tecnologias emergentes e design de experiências. Após a conclusão, todos os participantes farão parte do grupo nacional OCLB, uma rede ativa que troca experiências, contatos, faz parcerias e negócios. As inscrições podem ser feitas no link https://www.sympla.com.br/oclbpoa.

Deixe seu comentário: