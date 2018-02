Curso “Intensivo Bloggers” com inscrições abertas

Seja para divulgar conteúdo espontâneo e pessoal, ou para compartilhar notícias e informações institucionais, os blogs não passam despercebidos na internet e ganham cada vez mais uma roupagem profissional. Não é a toa que muitos usuários conseguem monetizar suas postagens online.

Pensando nisso, a agência de comunicação e marketing de influência gaúcha, RSbloggers, lançou o curso “Intensivo Bloggers”, que desde o ano passado oferece aulas objetivas e práticas para quem pretende criar conteúdo qualificado e apresentá-lo comercialmente. Andressa Griffante, jornalista e empresária da agência, é quem ministra a aula presencial em Porto Alegre, que tem próxima edição confirmada para o dia 20 de março, das 9h às 12h na Metamorfose (Getúlio Vargas, 1691 – Menino Deus). Inscrições em http://bit.ly/inscricoesbloggers20mar.

Mesmo os menos conectados, em algum momento, em alguma pesquisa na web, acabarão acessando um blog, de viagem, de tecnologia, de negócios, de moda, de decoração… os segmentos são dos mais variados.

Além disso, profissionais autônomos como palestrantes, coaches, professores, arquitetos, economistas e comunicadores em geral utilizam o blog pessoal como vitrine para seus produtos e serviços. No “Intensivo Bloggers”, serão abordadas todas estas formas de utilização do endereço virtual, com foco em qualidade, engajamento e noções de mercado e monetização. Além disso, orientações contratuais, responsabilidades e mensuração de resultados na rede.

SERVIÇO

Intensivo Bloggers

Curso presencial em Porto Alegre – RS

Dia 20 de março, das 9h às 12h

Local: Metamorfose Cursos (Av. Getúlio Vargas, 1691 – Menino Deus)

Ingressos: R$ 80,00

Inscrições online em http://bit.ly/inscricoesbloggers20mar

Informações: rsbloggers@rsbloggers.com.br

