Curso Intensivo de Vinhos promovido pela ABS-RS tem início quarta-feira (09), na Capital

Apaixonados por vinho que querem desvendar esse complexo e abrangente mundo irão se reunir em Porto Alegre para a nova edição do Curso Intensivo de Vinhos promovido pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). A primeira aula ocorre no dia 9 de outubro, na loja Vinhos do Mundo (Alameda Alípio César, 203). “Nosso curso é o mais completo aprendizado de introdução ao mundo de Baco, especialmente formulado para pessoas em busca de formação ou iniciantes que desejam ampliar seus conhecimentos”, afirma o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

“Este novo curso intensivo tem um sabor especial por ser a estreia da nossa parceria com a Vinhos do Mundo”, destaca o presidente da ABS-RS. Para o fundador e proprietário da Vinhos do Mundo, Leocir João Vanazzi, a parceria com a ABS-RS tem o objetivo de incrementar a cultura do vinho na Capital e no Estado. “Temos de investir em conhecimento para aumentar o consumo responsável de vinhos no Rio Grande do Sul”, comenta.

As aulas serão ministradas por professores da ABS-RS, com experiência em nível nacional e internacional, e irão abordar, de forma sistemática e didática, todos os principais tópicos referentes à degustação e apreciação do vinho — de sua história e importância social ao serviço do vinho em casa ou nos restaurantes. Também serão abordados o papel da vitivinicultura para a qualidade do vinho, o processo de vinificação, a relação entre vinho e saúde, os cuidados na guarda e armazenamento, bem como os fundamentos da harmonização.

As outras aulas estão programadas para os dias 16, 23 e 29 de outubro, além de 6 de novembro, sempre na Vinhos do Mundo (Alameda Alípio César, 203). Na programação, haverá degustação de vinhos de diferentes tipos e origens. “Aliamos a teoria e a prática, permitindo que nossos alunos possam aplicar os conhecimentos repassados ao longo das aulas”, frisa o presidente.

Curso Intensivo de Vinhos/ Vinhos do Mundo – Alameda Alípio César, 203 – Bairro Boa Vista – POA / RS (Esquina Av. Nilo Peçanha)/ das 19h às 22h30

Aulas:

9 de outubro (quarta-feira) — das 19h às 22h30

16 de outubro (quarta-feira) — das 19h às 22h30

23 de outubro (quarta-feira) — das 19h às 22h30

29 de outubro (terça-feira) — das 19h às 22h30

6 de novembro (quarta-feira) — das 19h às 22h30

Investimento:

Associado ABS-RS: R$ 1.164,00

Não associado ABS-RS: R$ 1.490,00

*valores parcelados em 10x sem juros no cartão de crédito

Links de pagamento:

Associado ABS-RS: R$ 1.164,00

http://pag.ae/7VcNyCq7M

Não associado ABS-RS: R$ 1.490,00

http://pag.ae/7VcNxvH6a

Deixe seu comentário: