Curso para gestantes atendidas pelo SUS será oferecido pela Santa Casa nesta sexta

A primeira edição do curso de gestantes que realizam o pré-natal pelo SUS acontecerá nesta sexta-feira (06), no Hospital Santa Clara, em Porto Alegre. A atividade, promovida pela Santa Casa de Misericórdia, acontece das 14h às 17h. As participantes foram indicadas por 12 unidades básicas de saúde da Capital.

O encontro abordará aspectos relacionados ao parto, admissão hospitalar, rotinas hospitalares, métodos de alívio da dor do parto e os cuidados com os recém nascidos. O curso é ministrado por médicos residentes de diversas áreas e enfermeiras.

As próximas edições para gestantes serão realizadas nos dias 4 de outubro e 1º de novembro. As participantes são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde e, quem tiver interesse em participar, deve entrar em contato com a unidade da sua região para mais informações.

