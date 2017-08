Cursos gratuitos estão com inscrições abertas no Vida Centro Humanístico

Sediada no Vida Centro Humanístico, a ONG Afinco (Associação Filhos Nascidos do Coração) está com inscrições abertas para cursos gratuitos. As capacitações com carga horária de três horas aula e são realizadas sempre das 14h às 17h. Mais informações e inscrições pelo telefone 3365-7123. A Afinco está na área 8, sala 820 do Vida (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132). Confira, a seguir, a programação:

1º/9: Finanças pessoais e orçamento éstico

4/9: Arrumadeira/camareira em serviços de hospedagem e hotelaria

6/9: Organização e atividades ésticas

8/9: Saladeira

11/9: Etiqueta e comportamento social

18/9: Comidas em microondas

21/9: Lavanderia hospitalar

22/9: Molhos e sucos

25/9: Auxiliar de atendimento em restaurante

27/9: Higienização hospitalar

29/9: Higienização empresarial e limpeza geral em condomínios

